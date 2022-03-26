Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: "Yine taş üstüne taş koyanlar kazanacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, " Türkiye'nin yakın siyasi tarihi 'istemezükçüler' ile taş üstüne taş koyanların mücadelesiyle geçmiştir ama sonunda hep taş üstüne taş koyanlar kazanmıştır. Yine taş üstüne taş koyanlar kazanacaktır." dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşan Şahin, Türkiye'de son yıllarda savunma sanayisi ve bayındırlık alanında ortaya konulan hizmetlerin dünya çapında çalışmalar olduğunu söyledi. Şahin, "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Şu anda dünyanın en uzun ve en büyük köprüsüdür. Bu bakımdan biz böyle bir sonucu ortaya koyduğu için devletimize ve hükümetimize şükran duyuyoruz. Bundan sonra da inşallah bu ülkede yapılacak her şey dünyada bir numaralı olacaktır çünkü Türkiye'ye ve bize bu yakışır. Çanakkale'deki açılışa Güney Kore Başbakanı da katıldı. Gözümüz bu ülkede diğer siyasi partilerin genel başkanlarını da aradı. Bu ülke bizim değil mi? Bu köprü, bu ülkede yaşayan insanların yararlanacağı bir köprü değil mi? Hem yazılı hem sözlü davet edildiler, hiçbiri yoktu. 'Bu köprüyü yapanlar beşli çetedir.' diyor Kılıçdaroğlu. İkisi Kore müteahhitti ikisi de Türk iş insanı. Bir işe ihale açtığımızda oraya herkes başvuruyor. 24 firma bu ihale açıldığında dosya aldı. Günde bu köprüden 45 bin araç geçecek şekilde anlaşma yapıldı. İki sene sonra bizim yap-işlet-devret yoluyla yaptırdığımız yatırımlardan elde edilecek gelirle müteahhitlere ödenecek para eşit olacak. Yani hazineden herhangi bir para çıkmayacak."

"Türkiye'nin çehresini değiştirecek önemli yatırımlara imza attık"

AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'de önemli hizmetler yaptığını anlatan Şahin, "Türkiye'nin çehresini değiştirecek önemli yatırımlara imza attık. Bunlara hep karşı çıktılar. Türkiye solu, Türkiye'de yapılan her şeye karşı çıkmıştır. Hala aynı gen devam ediyor. Bu CHP ve onunla birlikte hareket edenler, Türkiye'de yapılan her güzel şeye hep karşı çıkmışlardır. Türkiye'de bir şey yapmak öyle kolay olmuyor. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi 'istemezükçüler' ile taş üstüne taş koyanların mücadelesiyle geçmiştir ama sonunda hep taş üstüne taş koyanlar kazanmıştır. Yine taş üstüne taş koyanlar kazanacaktır." diye konuştu.

Şahin, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasını eleştirerek "CHP'nin başında bulunduğu altılı ittifak, adı 'Millet İttifakı', yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim derken cumhurbaşkanını yeniden meclise seçtirerek Türkiye'deki vesayet düzenini hortlatmak istiyor. Bunların adı millet ama millete falan güvenmiyorlar. Millete güvenen, milletin seçtiği cumhurbaşkanına razı olur. Biz de istiyoruz ki millet bundan sonra cumhurbaşkanını seçmeye devam etsin yiğitçe diyemiyorlar çünkü ipleri başka yerin elinde." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin lider konumundaki kişilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, Rusya- Ukrayna savaşına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir ay içerisinde 35'i aşkın devlet ve hükümet başkanı, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp onun fikirlerini almak, onunla istişare etmek için bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı telefonla aradı. Bu, özellikle bu savaş konusunda takip ettiği yolun ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. 'Ben Rusya ile de köprüleri atmam, Ukrayna ile de atmam, ilişkilerimi devam ettiririm. Diplomatik yolla barışı sağlayalım.' diyor. Dün Putin'e dedi ki 'Gel barışı sağla ve barışın kahramanı sen ol.' dedi. Güçlü liderlik lazım."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçip yeniden parlamenter sisteme geçmenin hayal olduğunu dile getiren Şahin, "Bu sevdadan vazgeçin. Artık başbakanlık kaldırıldı Meral Hanım. Bu sistemin de gelmesi mümkün değil. 'Başbakan olacağım.' falan diye ortalarda dolaşma, millete de söyleme. Gülünç duruma düşüyorsunuz. Yüreğin yetiyorsa cumhurbaşkanı adayı ol, çık Tayyip Beyin karşısına." şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz belli"

Şahin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının henüz belli olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet İttifakı'nın 6 partisi bir araya gelmiş, cumhurbaşkanı adayı arıyor. Bizim iktidar partisi Cumhur İttifakı'nı kurdu. Kim cumhurbaşkanı adayımız? Recep Tayyip Erdoğan çünkü bu ittifakın en büyük partisi AK Parti'dir. Diğerleri de 'Tamam, bizim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.' diyor. O ittifakta yer alan 6 siyasi partide en büyük parti CHP. Aslında normal olması gereken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sayın Kılıçdaroğlu'nun olması. Diğer partiler de demesi lazım ki 'Bu ittifakın en büyük partisi, ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu'dur, bizim cumhurbaşkanı adayımız da Kılıçdaroğlu'dur.' Diyemiyorlar. Niye? Güvenmiyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorlar. Peki, güvenmediğiniz yerde niye birlikte oluyorsunuz?"

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve partililer katıldı.