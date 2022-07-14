Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı

14.07.2022 15:08

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfının (RİDEVA) toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfının (RİDEVA) toplantısına katıldı.

Toptan, Rize Kalesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, derneğin örnek bir tavır sergilediğini söyledi.

Birlik ve beraberlik için bir arada olduklarını belirten Toptan, "Rize'nin içinden daha çok dışında yaşayan dernekler ve vakıfların bu gayretlerini görmek lazım. Çok mutlu oldum. Bütün arkadaşlar bir araya gelmiş. Bütün siyasi partiler bir araya gelmiş." dedi.

Toptan, şunları kaydetti:

"Ben Zonguldak'ta siyaset yaptım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da yaptı. Durmadan yorulmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Birbirinize sarılır yürürseniz yükünüz çarpan etken yapar. Ayrılırsanız ortada kalırsınız. Bu toplantıda arkadaşlar herkesi bir araya getirmişler. Hedefi iyi seçerseniz ve ortak hareket etmeyi severseniz bu kadro Rize'nin bütün meselelerini alır götürür. Biz de gücümüzün yettiği kadar elimizden gelen desteği vereceğiz."

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin daha iyi yerlere geleceğini ifade ederek, bunun için de birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

RİDEVA Başkanı Recep Albayrak da İstanbul'daki dernek ve vakıflarla birçok faaliyetler yaptıklarını belirterek, bundan sonra daha çok bir araya gelerek güzel çalışmalara imza atacaklarını aktardı.

Toplantıya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, iş insanı Mehmet Toptan ve diğer ilgililer katıldı.

Daha sonra Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret eden Köksal Toptan, göreve yeni seçilen Kulüp Başkanı İbrahim Turgut'a başarılar diledi.

Turgut, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'a Çaykur Rizespor atkısı hediye etti.

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Kaynak: AA

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