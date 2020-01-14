Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında üyelerin, 1915 olaylarına ilişkin mesnetsiz "Ermeni soykırımı" iddialarının, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyen aziz Türk milletini bölme amacı taşıyan çevreler için bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını...

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında üyelerin, 1915 olaylarına ilişkin mesnetsiz "Ermeni soykırımı" iddialarının, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyen aziz Türk milletini bölme amacı taşıyan çevreler için bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade ettiklerini aktardı.

Altun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesinin aile yapısına etkileri, Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları ile mesnetsiz "Ermeni soykırımı" iddialarına karşı yürütülmesi gereken faaliyetlerin ele alındığını ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olduklarını bir kez daha vurguladığını aktardı.

Altun, "Toplumumuzun temeli olan aile yapımızın güçlendirilmesi ve kadına şiddetin tamamıyla önüne geçilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği bütün boyutlarıyla ele alınmış, bu bağlamda 6284 sayılı Kanun'un iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri gündeme getirilmiştir." ifadesine yer verdi.

Türkçe'nin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının da toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer aldığına işaret eden Altun, "Türkçemizin itibarının yükseltilmesi hususunda yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, seçkin eserler ve bilimsel çalışmalar üretmek suretiyle dilde yozlaşma ve kültürel yabancılaşma tehditlerine karşı hangi şekillerde mücadele edilebileceğine ilişkin müzakerelerde bulunulmuştur." açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, 1915 olaylarına ilişkin mesnetsiz 'Ermeni soykırımı' iddialarının, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyen aziz milletimizi bölme amacı taşıyan çevreler için bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade etmişlerdir. Bu hususta yurt içi ve yurt dışı kamuoyunda dile getiren görüşlerin değerlendirildiği toplantıda, bu konuda dezenformasyon hamlelerinin engellenmesi ve doğru diplomatik girişimlerle ülkemiz aleyhine sürdürülen faaliyetlerin engellenmesi müzakere edilmiştir.

1915 olaylarına ilişkin gerçek dışı iddialara karşı yürütülmesi gereken çalışmalar büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, ülkemizin menfaatlerinin korunması, birlik ve beraberliğimizin muhafazası hususundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamışlardır."

Yüksek İstişare Kurulu, Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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