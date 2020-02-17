Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda tersine beyin göçünün özendirilmesi ele... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda tersine beyin göçünün özendirilmesi ele... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda tersine beyin göçünün özendirilmesi ele...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, tersine beyin göçünün özendirilmesinin ve Türk bilim insanlarının yanı sıra dünyadan bilim çevrelerinin Türkiye'ye çekilebilmesi hususunda geliştirilebilecek politikaların...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda tersine beyin göçünün özendirilmesi ele..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, tersine beyin göçünün özendirilmesinin ve Türk bilim insanlarının yanı sıra dünyadan bilim çevrelerinin Türkiye'ye çekilebilmesi hususunda geliştirilebilecek politikaların ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, tersine beyin göçünün özendirilmesi için atılması gereken adımların masaya yatırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin, ilerleyişini sürdürmesi için her alanda olduğu gibi bilimsel ve teknolojik çalışmalarda da öncü olması gerektiğini vurguladığını aktaran Altun, yetişmiş insanları Türkiye'de tutmanın yanında, yurt dışına gitmiş olanların tekrar ülkeye dönmelerinin yerli ve milli teknoloji hamlesine sağlayacağı katkılar ile Türk bilim insanlarının yanı sıra dünyadan bilim çevrelerinin Türkiye'ye çekilebilmesi hususunda geliştirilebilecek politikaların da görüşüldüğünü, bu konuda devletin yanı sıra özel sektörün de sunabileceği katkıların istişare edildiğini ifade etti.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda ayrıca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin de tüm boyutlarıyla görüşüldüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün dünyanın bir sorunu olan kadına yönelik şiddeti 'bir insanlık suçu' olarak gördüğünü ifade etmiştir.

Toplantıda, şiddet başta olmak üzere kadınların tüm meselelerinin çözülmesi için bugüne kadar yapılanların yanında atılabilecek adımlar hususunda öneriler sunulmuş, kadının aile ve toplum dengesinin teminatı olarak görüldüğü bir iklimin oluşturulmasına dönük çabalar dile getirilmiştir."

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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