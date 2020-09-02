Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmeleri ele alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmelerinin ele alındığını bildiren Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin, tecrübe, birikim ve görüşlerini paylaştığını ifade etti.

Kurul üyelerinin bir yandan yeni dönem gelişmelerini değerlendirirken diğer yandan gelecek dönem Türk dış politikasının önündeki imkan ve meydan okumaları müzakere ettiklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Türk dış politikası açısından son 4 yılda yaşananların ayrı bir anlam ifade ettiği belirtilen toplantıda, yıllar boyunca birkaç küçük atılım dışında genel olarak edilgen konumda kalan Türkiye'nin ilk defa kendi önceliklerine, ihtiyaçlarına, planlamalarına göre bir dış politika izlemeye başladığı vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin Suriye harekatlarıyla sadece bölgesinde değil küresel düzeyde oyunları bozduğu, Libya ile yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de kendisi aleyhine kurgulanan senaryoları yerle yeksan ettiği dile getirilmiş, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarını saha hakimiyeti üzerine kurulu yeni bir stratejiye oturtmanın da çok önemli olduğu ifade edilmiştir."

Altun, 2002 sonrasında Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar, geçmişte ilişkilerin zayıf tutulduğu tüm coğrafyalara yönelik açılımlar gerçekleştirildiğine işaret edilen toplantıda, yıllar boyunca sabırla yürütülen bu çalışmaların meyvelerinin yavaş yavaş toplanmaya başladığının dile getirildiğini aktardı.

Toplantıda, girişimci ve insani dış politika yaklaşımı sayesinde bugün dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi durumunda olan Türkiye'nin, aynı şekilde dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu üzerinde durulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Dış politikada bağımsız ve aktif davranma gücüne kavuşunca kimi gerilimlerden uzak kalabilmenin de mümkün olmadığı değerlendirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri imkanlarıyla tüm meselelerin üstesinden gelebilecek güce, dirayete ve kararlılığa sahip olduğunun altı çizilmiştir. Artık uluslararası platformda en üst lige yükselen Türkiye'nin bölgesel ve küresel her meselede sözüne, duruşuna, safına bakılan, ona göre konum alınan bir ülke haline geldiği, bu durumun da Türkiye'ye ilave sorumluluklar yüklediği belirtilen toplantıda, medeniyet ve tarih ortaklığına sahip olunan her yerde daha çok çalışmak, liderlik etmek, siyasi ve fiili oyun kurucu olmak gerektiği ifade edilmiştir."

Toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika


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