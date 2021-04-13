Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek 21. Kamu Kalite Sempozyumu'na katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kuruluşları sorumluluk duygusuyla hareket edip görüş bildirebilirlerse, kanun, uzun ömürlü, toplumsal talepleri karşılamış, adaleti tesis etmiş ve kamu barışını da sağlamış oluyor." dedi.

Çiçek, Türkiye Kalite Derneğinin Ankara Şubesi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle kamu sektöründe yönetim kalitesini artırmak amacıyla çevrim içi düzenlenen 21. Kamu Kalite Sempozyumu'na katıldı.

Türkiye ve dünyadaki hızlı değişime paralel olarak mevzuatın değişebileceğini belirten Çiçek, bunun dışında yasalar sık sık değişiyorsa, kanun yapım süreçlerinde kalite unsurunun çok açık ortaya çıkacağını söyledi. Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu da kamu bürokrasisinin kalitesiyle alakalı bir konudur. Çünkü kanun dediğimiz şey, düzenlediği alandaki muhtemel gelişmeleri, ihtimalleri ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak, adalet ölçüleri içerisinde bir düzenleme yapmaktır. Siz ihtimalleri hesaba katmazsanız, 6 ay sonra bir daha Meclise gitmek zorunda kalırsınız. Bu verimliliği, kaliteyi düşürür ve kamu harcamalarını da olduğundan çok daha fazla artırır. Bir ülkede kamu yönetiminde kalite var mı yok mu, bir hukuk adamı olarak söylemek isterim ki iyi kanun yapamıyorsan, kaliteli bir kamu bürokrasisi yok demektir."

Meslek odaları ve STK'lerin sürece katılımı vurgusu

Kaliteli kanunun nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Çiçek, kanunun TBMM'ye gelinceye kadar birtakım mutfaklarda iyi istişare edilmesi ve alanı ilgilendiren her kesimin sürece katkı vermesi gerektiğine işaret etti. Çiçek, "Meslek odaları, STK'ler ve kamu kuruluşları sorumluluk duygusuyla hareket edip görüş bildirebilirlerse, kanun, uzun ömürlü, toplumsal talepleri karşılamış, adaleti tesis etmiş ve kamu barışını da sağlamış oluyor." dedi.

Kanun yapım süreçlerinde meslek odalarının görev ve rollerine dikkati çeken Çiçek, demokrasinin kalitesinin STK ve meslek odalarına sağlanacak avantajlar, yetki ve imkanlarla alakalı olduğunu dile getirdi.

Çiçek, kanunların toplumun ihtiyaçlarını sağlayacak ve dengeleyecek nitelikte olması için meslek kuruluşlarının önemine değindi.

Meslek kuruluşlarının hayatın içinde bulunduğunu vurgulayan Çiçek, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin varlık sebeplerinden birisinin "kanun yapım süreçlerine katılmak" olduğunu söyledi.

Çiçek, ülkeyi yönetenlerle yakın iş birliği içinde bulunmanın bu örgütlerin ikinci rolü olduğunu ifade ederek, "Bu durumda onları hükümet yanlısı olarak algılamak doğru değildir. Görüşmesinde sakınca yok, ne söylediği ve ne yaptığına bakmak lazım. Kendi mensuplarının menfaatini korumak için ikincil mevzuatın çıkarılmasında, birtakım kararların alınmasında, uygulamadaki yanlışların ortadan kaldırılmasında yoğun çaba harcıyorsa, görevini layığıyla yapmış olur. Kamu yönetiminin kalitesine önemli katkı sağlamış olur." diye konuştu.