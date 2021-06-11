Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

11.06.2021 13:38
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in 'çanta çanta' para verdiği milletvekili açıklamalarına gönderme yaparak, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?" şeklinde konuştu. Çiçek daha önce de Peker'in ileri sürdüğü iddialarla ilgili savcıları göreve çağırmıştı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in vekillere para verdiğine yönelik iddiaları büyük tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Çiçek'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında bir siyasi etik yasası çıkarılması talebi üzerine kendisini aradığını belirterek görüşmeyi aktardı.

"SİYASET, PARTİLER VE ADAYLARIN FİNANSMANINDA ŞEFFAFLIK ÇOK ÖNEMLİ"

Buna göre Çiçek, "Bir büyükşehir başkanlık seçimi için 50-60 milyonluk bir harcamayı göze almak lazım. Seçim büroları, mesela sadece Ankara'da 800 büro açmak gerekiyor, orada istihdam edilecek kişiler, bilboardlar, afişler, otobüs kiralamaları, miting organizasyonları, yemeler içmeler, kamuoyu araştırmaları vb. Seçildiğinizde aldığınız maaş belli. Bununla o masraflar karşılanmaz. Kaçınılmaz olarak birilerinden yardım alırsınız. O yardımlar seçildikten sonra imar düzenlemeleri, kaçak katlar olarak fatura edilir. Siyasetin finansmanı, partilerin finansmanı, adayların finansmanı. Bu üç konuda şeffaflık önemli. ABD gibi bazı ülkelerde bu konu yasalarla düzenlenmiş. Belli ölçüde şeffaflık sağlanmış" dedi.

"'BU ÖLÇÜLER GELİRSE SİYASETTE ADAM KALMAZ' DENİLEREK REDDEDİLDİ"

Çiçek ayrıca, "Biz geçmişte, yeni Anayasa için dört parti arasında, AK Parti, CHP, MHP ve HDP uzlaşma komisyonu kurulduğunda üç konu üzerinde çalıştık. Yeni anayasada 59 madde için uzlaşma sağlanmıştı, İç Tüzük ve Siyasi Etik yasası. Siyasi Etik Yasası komisyonuna AK Parti'den Köksal Toptan, CHP'den Oktay Ekşi, MHP'den Sümer Oral ve HDP'den Adil Zozani seçilmişti. 3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz, denilerek reddedildi" ifadesini kullandı.

"BU İDDİA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLARAK TANITILAN BİRİSİNE AİT"

Çiçek sözlerine şöyle devam etti; "Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?"

CEMİL ÇİÇEK: SAVCILARIN GEREĞİNİ YAPMALARI GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak daha önce şu ifadeleri kullanmıştı;

"Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek İstişare Kurulu, Sedat Peker, Cemil Çiçek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? - Son Dakika


Son Dakika

Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi 13:29 Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü 13:27 Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum 13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti 12:11 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor

Son Dakika Haberleri
13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?
13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti
13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü
13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti         
13:37
3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı         
13:28
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis         
13:23
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı         
12:35
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım         
12:03
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement