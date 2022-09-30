Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Bu altılı ittifak Allah muhafaza bir savaş çıksa bu savaşla ilgili bir bildiri açıklayana kadar savaş biter. Bunlardan bir şey olmaz." dedi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılışında konuşan Şahin, Avrupa'nın kışa girerken ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avrupa'nın doğal gaz imkanından büyük ölçüde mahrum hale geldiğini belirten Şahin, "Çünkü Rusya'ya ambargo uyguladılar. Rusya da 'siz bize ambargo uygularsanız biz de size uygularız' dedi ve doğal gazı kesti. Şimdi onlar büyük bir sıkıntı içerisindeler." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'nin kışı rahat geçireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi Amerika'nın gazına gelerek gazsız kalmadık. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir denge politikası takip etti. Altılı masayı teşkil eden partiler iktidarda olsaydı biz şu anda Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıları aynen yaşıyor olacaktık. Dünyada hem Zelenskiy hem Putin'le konuşabilen Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider var mı? Telefonu açtığı zaman onlarla konuşup inandığı doğruları söyleyen, hatalarını yüzlerine söyleyen başka bir lider var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın içinden barış çıkarmaya çalışan bir lider olduğunu dile getiren Şahin, "Ukrayna ve Rusya dünya tahıl ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Savaş tahıl ihracatını durdurdu. Bu sorunu çözmek için adımı Recep Tayyip Erdoğan attı. Şu kritik dönemde Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider gerekli olduğu gibi dünyaya da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bu sorunları çözmede öncülük etmesi gerekiyordu, onu yaptı." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, ülkelerin başında güçlü liderlerin olması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde bu vasıflara sahip bir lider olmadığı için sorun yaşanıyor. Kriz dönemlerinde ülkelerin başında güçlü liderlere ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan böyle bir dönemde hem Türkiye için hem de dünya için gereklidir. Bu tür liderler kolay yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdi seçilecek bir aday arıyorlar"

AK Parti hükümetlerinin 20 yıllık iktidarında Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığını anlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidara gelmek için altılı masa oluşturmuş muhalefet partileri ne yapıyor? 'Ekonomi bitmiş, hazine sıfırı tüketmiş' söyledikleri bu. İflas etmiş olan bir ülke vatandaşlardan olan alacağının 300 milyar lirasına yakınını almaktan vazgeçer mi? Asgari ücreti bir yılda yüzde 94 artırabilir mi? Sosyal yardımları 15 milyar liradan 40 milyar liraya çıkarabilir mi? Vatandaşın doğal gaz faturalarının yüzde 80'ini karşılayabilir mi? Altılı masa ikide bir, bir araya gelip yemek yiyor. Sonrasında bir bildiri yayınlıyorlar. Bunu 6 defa yaptılar. 7.'sini pazar günü yapacaklar. Bu altılı ittifak Allah muhafaza bir savaş çıksa bu savaşla ilgili bir bildiri açıklayana kadar savaş biter. Bunlardan bir şey olmaz. Şimdi seçilecek bir aday arıyorlar. Meral Hanım ikide bir diyor ki 'seçilecek aday arıyoruz.' Meral Hanım Karabük'ten sesleniyorum. Ben size seçilecek bir aday söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka arayışlarınız beyhudedir."

Daha sonra basına kapalı süren toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve partililer katıldı.