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Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı

14.06.2021 10:59

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti. İnce'nin seçim otobüsünün yolda kaldığı ve bir çekici tarafından çekildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirmiş ve yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmuştu. CHP ve HDP seçmenine de sürpriz bir çağrıda bulunan Muharrem İnce şu ifadeleri kullanmıştı;

"Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum, 'Bu parti şirazesinden çıktı, bu artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsan, memnuniyetsizsen, gidişatı iyi görmüyorsan işte tam olarak senin yerin Memleket Partisi. CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları da Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok, bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor, buna rağmen bunlar büyüyemez, artık HDP'ye oy vermekten vazgeçtim' diyorsan seni de bekliyorum Memleket Partisi'ne."

SEÇİM OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayarak büyük ses getiren Muharrem İnce, çalışmalarına hız verdiği bir dönemde ise büyük bir şok yaşadı. Seçim otobüsü seyahat sırasında arızalanarak yolda kalırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İnce'nin otobüsünün çekici vasıtasıyla çekildiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Muharrem İnce'nin seçim otobüsünün çekici tarafından çekildiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak yorum üstüne yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları;

- Seçimlerden sonra, partisi için özet bir görüntüye sahne olduğunu düşündüğüm yolda kalma hadisesi.

- Yarı yolda bıraktıklarının karmaya etkileri.

- İyi olmuş dediğim olay. Vaktiyle o da bizi yolda bırakmıştı.

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı - Son Dakika


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