Cumhurbaşkanlığına dev vazo: 1 ayda bitirildi - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderilmek üzere 2.5 metre uzunluğunda çamurdan dev bir vazo yaptı. Eseri çok beğenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Cumhurbaşkanımıza da böyle bir hediye yakışır" dedi.

Menemen'de 45 yıldır çömlekçiliğe can veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2021 tarihinde Menemen'e yapmış olduğu tarihi ziyareti el emeği eseriyle taçlandırmak istedi. Bu fikrini de Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile paylaştı. 1 aylık kısa bir zamanda 2.5 metre uzunluğunda dev bir vazo yapan Taşhomcu, eserinin hikayesini Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan ile birlikte anlattı.

200 KİLOGRAM ÇAMUR KULLANDI, FORSU EL TEKNİĞİYLE YAPTI

Cumhurbaşkanı'nın tarihi Menemen ziyaretini taçlandırmak için harekete geçtiğini dile getiren Taşhomcu, "Bu tarihi ziyaret mutlaka kalıcı ve özgün bir eserle tamamlanmalıydı. Bu düşüncemi sevgili Aydın başkanımla paylaştım; fakat ne yapacağımı kendisine söylemedim. Onun için de sürpriz olsun istedim. Ardından işe koyuldum. Vazo, bir apartman nasıl yapılıyorsa aynı o şekilde yapılıyor, parça parça katlar çıkılarak birleştiriliyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı forsunu da kalıpla değil tamamen el tekniğiyle yaptım. Yaklaşık 1 hafta boyunca yalnızca dekorunun yapımı sürdü. 200 kilogram çamur kullanarak vazoyu hazırladım ve önce kendi halinde kurumaya bıraktım, kuruduktan sonra ise fırında bin 50 derecede pişirildi. 1 aylık bir sürede eserimi bitirdim ve geçtiğimiz günlerde değerli başkanıma da gösterdim. O da çok beğendi. 'Cumhurbaşkanımıza da böyle bir armağan yakışır' dedi. Külliyemizde Menemen'den bir eserin olmasını çok istiyorum. Menemen bir çömlek kenti ve Menemen'i temsilen el emeği böyle bir vazonun Cumhurbaşkanlığı'nda sergilenmesinden büyük mutluluk duyacağım" dedi.

PEHLİVAN: "KÜLLİYEMİZİN İHTİŞAMINA YAKIŞACAK"

Menemen'in çömlekçilik anlamında çok önemli ustalara sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Vekili Pehlivan da, "Bunlardan biri de ilçemizin değerli çömlek sanatçılarından olan Ahmet Taşhomcu abimiz. Onun yeteneğine her zaman çok güvenmişimdir. O bir şey yapalım diyorsa zaten onu kafasında tasarlamış, belki de bitirmiştir. Heyecanla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için hazırlayacağı sürprizi benimle paylaşacağı anı beklemeye başladım. Sonunda Cumhurbaşkanımızın namına, külliyemizin ihtişamına, Menemen ve Menemen çömlekçiliğimize yakışacak güzellikte bir eseri benimle paylaştı. Çok beğendim, hayran kaldım. Cumhurbaşkanımızın en çok sevdiği ve tercih ettiği turkuaz renkte, yaklaşık 2,5 metre boyunda, kabartma Cumhurbaşkanı forsu altın varak olarak işlenmiş, zarif bir eser; yani bu eserin her detayı düşünülmüş ve özenle hazırlanmış. Menemenimizin değerlerini korumak, kollamak ve yaşatmak en büyük görevimiz; çünkü Menemen 6 bin yıldır tüm değerlerimizin doğal yaşam alanı. Hep söylediğimiz gibi 'Mesele birlikte yapmak, birlikte başarmak' diye konuştu.

"USTAMIZ, BU YIL UNESCO'NUN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ LİSTESİNDE ADAY OLARAK GÖSTERİLDİ"

Ahmet Taşhomcu ile ilgili bir de müjde veren Pehlivan, "İlçemizin değerli çömlek sanatçılarından olan Ahmet Taşhomcu abimiz, gerek mesleki bilgi ve tecrübesi gerekse girişimciliği sayesinde Menemen çömlekçiliğinde çok özel bir yere sahiptir. Yurt dışı gezilerinde ve katıldığı etkinliklerde Menemen çömlekçiliğine başarıyla temsil etmiştir. Dünya şampiyonu unvanı da olan Ahmet ustamız, bu yıl UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri Listesinde aday olarak gösterildi. Adaylığını biz de destekliyoruz. Bu anlamda bizim gurur kaynağımız. İyi ki var. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

ÇÖMLEK FESTİVALİ MÜJDESİ

Menemen'in değerler kenti olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Hep birlikte 6 bin yıllık bir bölgenin kalbi olan Menemen'de yaşıyoruz. Yüzyıllardır Gediz Deltası'nın en bereketli topraklarında üretiyoruz. Bu topraklar neredeyse taşı ekseniz yeşertecek. Menemen'de Ahmet ustam gibi uluslararası başarılara, özgün tasarımlara imza atmış, tüm insanlık için gerçek bir hazine sayılabilecek sanatçılarımız var. Çömlekçilik temalı uluslararası geleneksel bir festivalin Menemen'de gerçekleştirilmesi hepimizin ortak hayali; çünkü isminde yemeği, ambleminde çömleği var. Menemen Ticaret Odamız ile birlikte bir an önce hayata geçirmeyi arzuladığımız ve yakında tarihini açıklayacağımız bu festivalin, kentimizin ve ülkemizin tanıtımına çok şey katacağına inanıyorum" dedi.

(İHA)