Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek - Son Dakika

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan kararda, "13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika Krallığı'na, 14-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

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