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Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

20.02.2022 00:15
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek - Son Dakika


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