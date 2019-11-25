Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan...
Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığınca, 'vefa ödülü'nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığınca,

Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı

Haluk Dursun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]