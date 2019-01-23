Cumhurbaşkanlığından ABD açıklaması
47 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, " ABD
, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye
Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:19
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