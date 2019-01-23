Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından ABD açıklaması

Cumhurbaşkanlığından ABD açıklaması

47 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, " ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:19 

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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