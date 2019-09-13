Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Antalya'da vatandaşlara aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanlığından Antalya'da vatandaşlara aşure ikramı

53 dakika önce

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Antalya'da vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığından Antalya'da vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Antalya'da vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca cuma namazının ardından Muratpaşa Camisi'nde aşure dağıtıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, il protokolünün de hazır bulunduğu etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığınca kentteki 4 bin kişiye aşure dağıtıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl Türkiye'nin çeşitli illerinde aşure ikramlarının olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımızın niyetini kabul etsin. Tüm vatandaşların aşure günlerini kutluyoruz. Bizim inancımızda, kültürümüzde önemli bir gün." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz da bu ikramların vatan için bolluğa, berekete, kardeşliğe, birliğe vesile olmasını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüzcüyü öldüren kadın konuştu: Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti
CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:50:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Antalya'da vatandaşlara aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]