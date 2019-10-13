Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı

Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, basın mensuplarının PKK tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarıda bulundu. Terör örgütü PKK'nın kasıtlı olarak yaptığı saldırılardan korunmak için basın mensuplarının dikkat etmesi gereken hususların aktarıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı, çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı. Can güvenlikleri için açık hedef olacakları noktalardan uzak durulmalı. Resmi yetkililerin yönlendirmeleri harfiyen uygulanmalı. Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı, yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı. Hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli. Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı. Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli. Yüksek yerlerden (balkon, çatı, tepe vs gibi.) mümkünse yayın yapılmamalı. Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı. Terör örgütü PKK/YPG için bölgede görev yapan basın mensupları güvenlik güçleri kadar tehdit gördükleri bir meslek grubu. Çünkü terör örgütünün yaptıklarını, eylemlerini, saldırılarını dünyaya ve Türkiye'ye onlar duyuruyor."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı
Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 20:28:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]