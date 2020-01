CUMHURBAŞKANLIĞINDAN BERLİN ZİRVESİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın yarın katılacağı Berlin Zirvesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Zirve'de Libya 'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması ön görülmektedir" denildi.

Berlin'de yarın düzenlenecek olan Berlin Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak amacıyla 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'i ziyaret edecektir. Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Sürecine de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirve'de Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması ön görülmektedir"

- İstanbul