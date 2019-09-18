Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze sakinlerine aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve bazı sanatçılar yaptı. Burada konuşan Tanrıverdi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirmesiyle geldim. Dünyaya örnek bir kurum, kimsesi olmayan insanların kaldığı bir mekan, hizmetlerden dolayı kutluyorum. Buranın, iyi hizmet vermesi için bağışçı kardeşlerimizi de kalben tebrik ediyorum." dedi.

Muharrem ayının İslam kültüründeki önemini anlatan Tanrıverdi, Darülaceze'nin çok iyi hizmetler verdiğini ve kurulacak 'Sosyal Hizmet Şehri' projesiyle bu hizmetlerin daha da büyüyeceğini söyledi.

İstanbul Arnavutköy'de Darülaceze bünyesinde kurulacak 'Sosyal Hizmet Şehri" projesine katkı sunmak için gelen bazı sanatçılar da memnuniyetlerini dile getirdi, daha sık geleceklerini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Darülaceze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu: KHK mağdurları için af hazırlığı yaptığı izlenimi edindim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:29:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]