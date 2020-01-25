Cumhurbaşkanlığından "deprem yardımları AFAD koordinesinde ulaştırılsın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığından 'deprem yardımları AFAD koordinesinde ulaştırılsın' uyarısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığından "deprem yardımları AFAD koordinesinde ulaştırılsın" uyarısı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.

Cumhurbaşkanlığından

Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.

Cumhurbaşkanlığının resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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