Cumhurbaşkanlığından Elazığ'daki depreme ilişkin genel durum bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığından Elazığ'daki depreme ilişkin genel durum bilgilendirmesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığından Elazığ'daki depreme ilişkin genel durum bilgilendirmesi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı, Elazığ'daki depreme ilişkin son durumu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığından Elazığ'daki depreme ilişkin genel durum bilgilendirmesi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı, Elazığ'daki depreme ilişkin son durumu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı, Elazığ Sivrice'deki depreme ilişkin 25 Ocak 2020'de saat 20.30 itibariyle varılan genel durumu, Twitter hesabı üzerinde yayınladığı afiş ile paylaştı. Buna göre, bölgede AFAD, JÖAK, STK, UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 3 bin 530 arama-kurtarma personeli, 499 araç ile çalışıyor. Ayrıca, bölgeye 8 bin 965 çadır, 17 bin 188 yatak, 34 bin 595 battaniye, 524 yastık çarşaf seti, 1563 ısıtıcı, 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfak kiti, 7 ikram aracı gönderildi.

Hasar gören yapılara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı afişte, 2 hafif hasarlı, 37 orta hasarlı, 90 ağır hasarlı yapı olduğu, 30 yapının da tamamen yıkıldığı belirtildi.

ULAŞIMDA SORUN YOK

Öte yandan, tüm ilçe/mahalle yollarının açık durumda olduğu, demiryolu güzergahlarında tren seferlerinin sorunsuz devam ettiği, hava meydanlarında da ulaşımı aksatacak bir hasar bulunmadığı belirtildi. Depremin yaşandığı bölgelerde enerji ve ulaşım arz durumunda hiçbir aksaklık bulunmadığı da kaydedildi. Elektrik kesintilerinin ise 7 köy ile sınırlı olduğu ifade edildi.

Afişte, üç GSM operatörünün de bölgeye mobil baz istasyonları yönlendirdiği ve ücretsiz servis sağlamaya başladığı bilgisi de yer aldı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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