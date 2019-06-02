Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Filistinlilerin videolu bayram mesajının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Filistinlilerin videolu bayram mesajının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.
"Gönlümüz bir soframız bir" etiketiyle paylaşılan videoda konuşan Gazzeli bir Müslüman, "Biz Filistin'in Gazze şehri sakinleri olarak, mübarek ramazan ayı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Türk hükümetine ve Türk halkına en iyi temennilerimizi yürekten gönderiyoruz. Mübarek ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temennimiz, her zaman olduğu gibi Filistin davası ve Filistin halkının yanında olması, özellikle Gazze şehrine uzun yıllardır uygulanan ablukayı kaldırma çabasına devam etmesidir. Allah size bereket ve sağlık versin." ifadelerini kullandı.
Videoda yer alan Filistinli çocukların ellerindeki Türk bayrakları da dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Gazze, Twitter, Filistin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]