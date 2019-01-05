Cumhurbaşkanlığından 'göç' iddialarıyla ilgili açıklama
1 saat önce
ABD'li New York Times gazetesinin 'Türkiye'den yurt dışına göç' konusu ile ilgili basında çıkan haberlerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yalanlama geldi.
ABD
'li New York Times
gazetesinin 'Türkiye
'den yurt dışına göç' konusu ile ilgili basında çıkan haberlerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yalanlama geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:40
ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi
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