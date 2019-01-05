Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından 'göç' iddialarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığından 'göç' iddialarıyla ilgili açıklama

1 saat önce

ABD'li New York Times gazetesinin 'Türkiye'den yurt dışına göç' konusu ile ilgili basında çıkan haberlerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığından 'göç' iddialarıyla ilgili açıklama, System.String[]
ABD'li New York Times gazetesinin 'Türkiye'den yurt dışına göç' konusu ile ilgili basında çıkan haberlerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yalanlama geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:40 

New York Times, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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