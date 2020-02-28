Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı - Son Dakika Dünya
Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib ile ilgili ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altun, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:34
Son Dakika Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi Son Dakika: Putin, İdlib'deki durumla ilgili Güvenlik Konseyi'ni acil topladı Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gazi olan Nihat Kara, İdlib'de şehit oldu