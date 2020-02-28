Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib ile ilgili ilk açıklama geldi.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altun, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun, Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:34 
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