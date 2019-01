Cumhurbaşkanlığından Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katılan çalışanlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy, burada yaptığı açıklamada, her üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek kan ve kök hücre bağışlarını aldıklarını söyledi.Kan bağışına ihtiyacı olan ve ilik nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu hastalara umut olsun diye burada da çok yoğun ilgiyle bağışlarımızı kabul ediyoruz." dedi.Kan bağışı, yoğun istek üzerine yarın da sürecekAksoy, yoğun istek üzerine Külliye'deki kampanyayı bir gün daha uzattıklarını ve bağışlara yarın da devam edeceklerini bildirerek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:"Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Depolarımızın sürekli dolması halinde hastalarımıza her zaman ilaç olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden önemli. Bağışlarının devamlı olmasını istiyorum. Bir kampanya düzenlendi diye hızlı bir bağış yapmasınlar, her üç ayda bir etkinlik olarak düşünsünler. Nasıl bir pikniğe, pazar etkinliğine, sinemaya, tiyatroya gidiyoruz, bir de kan bağışı etkinliğimiz olsun."Aksoy, kış döneminde kan bağışı oranlarındaki düşüşe ilişkin, "Kış döneminin şartlarının, hava koşullarının ağır geçmesi nedeniyle bazı ekip yerlerimize gidemedik, o yüzden kan bağış sayılarımız çok düştü. Bu sebeple de vatandaşlarımıza duyuru yapıldı genel başkanımız tarafından ve onların da ilgisi arttı. Ankara ve Türkiye genelindeki kan bağış noktalarımızda daha faal bir şekilde çalışamaya başladık bu sayede." diye konuştu.Kök hücre bağışı nasıl gerçekleşiyor?Aksoy, kan bağışçıları için yaş aralığının 18-65, kök hücrede ise 18-50 yaş olduğunu, kök hücrede bağışçıların düzenli ilaç kullanmaması ve kronik bir rahatsızlığının bulunmaması gerektiğini vurguladı.Kök hücre bağışına ilişkin süreci anlatan Aksoy, form doldurulmasının ardından kök hücre bağışçılarından üç tüp, kan bağışçılarından bir tüp kan almanın yeterli olduğunu belirtti.Alınan kanların kök hücre bankasına gönderildiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:"Orada hastaların kanlarıyla birebir taranıyorlar. Eşleşme sağlandığı zaman bağışçılarımıza geri dönüş yapıyoruz. Vermiş oldukları güncel adres bilgileri, telefon bilgileri sayesinde. Kemik iliğindeki kök hücre sayısını, kök hücrenin kana daha hızlı karışmasını sağlayan bir aşımız var. O aşıyı yaptıktan sonra kök hücre sayılarımız tutarsa o zaman normal bir kan bağışı gibi, bir aferez bağış gibi sadece kök hücresini alacağımız bir makineye bağlıyoruz, oradan aferez şeklinde bağışını kabul ediyoruz."Aksoy, bu yöntemin hastanın ihtiyacına göre değiştiğini, doktorların kemik iliğinden alınmasını öngörmesi halinde de hastane koşullarında kalça kemiğinden laparoskopik yöntemle kök hücre alınabildiğini söyledi. Bunun da çok sıkıntılı bir yöntem olmadığına işaret eden Aksoy, "Kök hücrede, eğer kan bağışı şeklinde alıyorsak, kişi 4 saatlik kan bağışını yaptıktan sonra kendini iyi hissederek ayrılabilir. Sadece ilk bir haftalık dönemde belki nezle, grip gibi bulgular geçirebilir ama kişinin hayatını kurtarmak nezle gripten daha önemli, o yüzden çok sıkıntılı değildir, kişiyi tehlikeye sokacak herhangi bir durumda yoktur." ifadelerini kullandı.Aksoy, kemik iliğinden alınması halinde ise bağışçının bir gün hastanede önlem amaçlı müşahede altında tutulabileceğini belirtti.Kampanyanın "Öykü bebek" ve başka hastalara çok büyük umut olacağını dile getiren Aksoy, "Ne kadar çok kök hücre bağışı olursa eşleşme oranımız, uyum sağlama oranımız o kadar yükselir." dedi.