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Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu'na davet

1 saat önce

Canik Belediyespor Kulübünde spor hayatını sürdüren down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vereceği resepsiyona davet edildi.

Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu'na davet, System.String[]

Canik Belediye spor Kulübünde spor hayatını sürdüren down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vereceği resepsiyona davet edildi.

2013 yılında başladığı spor hayatında kısa zamanda büyük başarılar elde eden ali Topaloğlu, atletizm branşları 100 metre ve gülle atma dallarında özel sporcular kategorisinde Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını elinde bulunduruyor.

"Altın madalya sözü vereceğim"

Bu başarılarda büyük emekleri olan başta Canik Belediyesine, antrenörü aynı zamanda milli sporcu olan Musa Davulcu'ya teşekkür eden Topaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın daveti, beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu heyecanla katılacağım resepsiyonda Cumhurbaşkanımıza 2020 yılında Antalya da yapılacak olan özel sporcular olimpiyatlarında altın madalya sözü vereceğim" dedi.

(İHA)

Canik Belediyespor, Ali Topaloğlu, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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