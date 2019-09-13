Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Rize'de vatandaşlara aşure ikramı
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Cumhurbaşkanlığından Rize'de vatandaşlara aşure ikramı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığınca Rize'de cuma namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından Rize'de vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığınca Rize'de cuma namazının ardından aşure ikramı yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Şeyh Camisi önünde stant kuruldu.


Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, cuma namazının ardından Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer tarafından vatandaşlara dağıtıldı.


Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı olarak illerde aşure dağıtımı yaptıklarını belirtti.


Vali Kemal Çeber ise aşurenin birliğin, beraberliğin ve bolluğun sembolü olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız muharrem ayı ve aşure programlarına çok önem veriyor. Gelen tarifi onun selamı ve muhabbetleri ile dağıtıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.


Duaları ve aşureyi paylaştıklarını vurgulayan Çeber, katılımın fazla ilgi göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aşure dağıtımında İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı dua etti.

Cumhurbaşkanı, Rize, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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