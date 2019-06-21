Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından sert açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanlığından sert açıklama

33 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanlığından sert açıklama, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
İmralı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı! Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 00:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından sert açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]