Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılına Destek

Cumhurbaşkanlığından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılına Destek

55 dakika önce

Kurtuluş Savaşı'nda işgalci güçlere karşı kahraman Türk milletinin yüzyıl önce ortaya koyduğu milli mücadele ruhunu canlı tutmak ve kongre coşkusunu ulusala taşımak için aylar öncesinde başlanılan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin Kültür Sanat Etkinlikleri 100'üncü yıl dönümü...

Cumhurbaşkanlığından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılına Destek, System.String[]
Kurtuluş Savaşı'nda işgalci güçlere karşı kahraman Türk milletinin yüzyıl önce ortaya koyduğu milli mücadele ruhunu canlı tutmak ve kongre coşkusunu ulusala taşımak için aylar öncesinde başlanılan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin Kültür Sanat Etkinlikleri 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanlığının 22 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı 2019/4 30694 sayılı bir genelge ile taçlandı.

30694 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Kongre'nin 100'üncü Yılında 100 Etkinlik' kapsamında başlatılan kutlama programları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceği kararlaştırıldı. Genelgede yapılacak her türlü sportif faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinliklerin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek, yürütüleceğine de yer verildi.

'100'üncü Yıl Kutlamaları' kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği de vurgulandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]