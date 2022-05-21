Cumhurbaşkanlığından "Türkiye Çevre Haftası" genelgesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığından "Türkiye Çevre Haftası" genelgesi

21.05.2022 12:23
Cumhurbaşkanlığından "Türkiye Çevre Haftası" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.

"Türkiye Çevre Haftası" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana 5 Haziran'ın, Dünya Çevre Günü olarak kutlandığı anımsatıldı.

Her yıl farklı bir temada "Tek Bir Dünya" sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, 2022'de sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacağı belirtilen genelgede, "Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin her geçen gün giderek arttığı ülkemizde Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak

Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceği bildirilen genelgede, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği kaydedildi.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların, kaynakların verimli kullanılması çerçevesinde sıfır atık anlayışına uygun şekilde tasarlanacağı vurgulanan genelgede, gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı belirtildi.

Genelgede, Türkiye Çevre Haftası kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin yerine getirilmesi istendi.

Bakan Kurum'dan "Türkiye Çevre Haftası" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 5 Haziran'ın bulunduğu hafta, yeşille mavinin diyarı cennet vatanımızda her yıl Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyamızı koruyacak, yavrularımıza yemyeşil bırakacağız." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Haziran, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığından 'Türkiye Çevre Haftası' genelgesi - Son Dakika


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