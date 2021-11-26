Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "CİMER'e kasım itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapıldı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız 1500'ü aşmış, savunma sanayimiz dünya çapında yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji ve sanayi kümelenmeleri ve üniversiteleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Orta Vadeli Program'ın (OVP) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanarak 5 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dördüncü yıllık programı olan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın, ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlandığını ve 26 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunulduğunu belirten Oktay, 2021 Yılı Yatırım Programı'nın da ocak ayı içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlandığını ve programın proje maliyetinin 1 trilyon 345 milyar lira, başlangıç ödeneğinin ise 138,3 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Oktay, ayrıca Yatırım Programı'na dahil edilen proje sayısının 2 bin 994'ten 2021 yılında 3 bin 91'e yükseldiğini ifade etti.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 yılında küresel ve ulusal gelişmelerin takip edildiğini dile getiren Oktay, ekonomideki gelişmelerin izlenmesi ve etkilerinin analiz edilmesi suretiyle ekonominin makro büyüklüklerine ilişkin tahminler ve bütçe gerçekleşme süreçlerinin izlenmesine düzenli olarak devam edildiğini belirtti.

Performans Esaslı Program Bütçe sisteminin 2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirildiğini söyleyen Oktay, "Bu kapsamda kullanılan program sınıflandırması, vatandaştan toplanan vergilerin nereye ve hangi amaçlar için kullanılacağı bilgisini açık ve şeffaf bir şekilde sağlamaktadır. Programlara tahsis edilen kaynaklar, bütçe kanunu teklifi ve bütçe gerekçesi tablolarında gösterilerek herkes tarafından ulaşılabilir ve tek bakışta elde edilecek hale gelmiştir." diye konuştu.

Sayıştay denetim raporlarına hassasiyetle yaklaştıklarını, raporda belirtilen hususları da dikkate alarak gerekli düzeltici işlemleri titizlikle yürüttüklerini belirten Oktay, "Bu nedenle Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde bir birim kurularak merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından denetim raporlarında tespit edilen bulguların gereklerinin yerine getirilmesi etkin şekilde takip edilmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız bünyesinde kurduğumuz sadece Sayıştay bulguları özelinde çalışan birim de dahil olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla gerekli çalışmayı yürütecek ve gereğinin yapılmasının takipçisi olacağız." dedi.

Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesi için yüzde 98,6'sı yedek ödenek olmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına 27 milyar 757 milyon 508 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü söyledi.

"CİMER'e kasım itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapıldı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının stratejik iletişim konusunda kamu diplomasisi dahil olmak üzere bir çatı kuruluş haline geldiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden İletişim Başkanlığı, CİMER sistemine 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapılmış ve bu başvuruların cevaplanma oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle başvuru sayısının artmasına rağmen ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir.

İletişim Başkanlığı yayınlarına 2021 yılında 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi', 'Yukarı Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer: Türkiye- Azerbaycan Kardeşliğinin Nişanesi', 'Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi' ve 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz Stratejisi' gibi uluslararası konularda Türkiye'nin tezlerini ortaya koyan yayınlar eklenmiştir."

Oktay, İletişim Başkanlığına 2022 yılında toplam 680 milyon 127 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

"Tarihi mekanlarımız, ekim itibarıyla 2 milyon 175 bin 270 ziyaretçiyi ağırladı"

Tarihi ve kültürel mirasın uluslararası standartlar gözetilerek korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyetlerini yürüten Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2020 yılında 5 adet, 2021 yılının ilk 6 ayında 5 adet olmak üzere toplam 10 adet özgün yayın çalışmasına imza attığını dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı kültürel ve tarihi mekanlarımız, Kovid-19 salgınına rağmen 1 milyon 134 bin 987 ziyaretçi ağırlarken, 2021 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 2 milyon 175 bin 270 ziyaretçiyi ağırlamıştır. 2022 yılında Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ile diğer bazı köşk ve kasırlarda tarihi yapılarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2022 yılının ilk çeyreğinde Ankara Palas Müzesinin hizmete açılması öngörülmektedir."

Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 2022 yılı bütçesi için 277 milyon 263 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü ifade etti.

"42 milyon dijitalleştirilmiş belge hizmete açıldı"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının, yaklaşık 42 milyon dijitalleştirilmiş belgeyi resmi internet sitesi veya e-devlet aracılığıyla hizmete açtığını bildiren Oktay, 18 ayda 15 milyon belgenin araştırmacılar tarafından görüntülendiğini belirtti.

Oktay, "Devlet Arşivleri Başkanlığı, milletimize yöneltilmeye çalışılan mesnetsiz iddiaları çürütmek ve ülkemizin dış politikada öne sürmüş olduğu savları, bilgi ve belge temelinde desteklemek adına yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda 56 ülke ile arşiv alanında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokoller kapsamında başta Balkan ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan tarihimizi ilgilendiren önemli vesikaların dijital görüntüsü ülkemiz milli arşivine kazandırılmıştır. Ayrıca son üç yılda 12 adet yayın hazırlanarak Devlet Arşivleri Başkanlığı internet sayfasında ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2022 yılı bütçesi için 185 milyon 680 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Savunma sanayi yatırımları

Savunma Sanayi Başkanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik birimlerinin silah, teçhizat ve benzeri ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması, modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız 1500'ü aşmış, savunma sanayimiz dünya çapında yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji ve sanayi kümelenmeleri ve üniversiteleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Bugün tüm dünyada insansız hava araçlarımızla uyguladığımız yeni muharebe taktik ve stratejileri ile Türk ürünlerinin sahadaki oyun değiştirici etkisi konuşulmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyonlarda savunma sanayimizin katkıları büyüktür."

Oktay, 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarının teslimatlarına başlandığını ve Atak helikopterinin teslimatlarına devam edildiğini söyledi.

Hava savunma alanında Hisar A+ sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden Hisar O+ Projesi'nde seri üretime geçildiğini ve Siper sisteminin Blok-1 testlerinin de başlatıldığını anlatan Oktay, şöyle dedi:

"Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve zırhlı amfibi hücum aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci denizaltı Piri Reis denize indirilmiştir. İnsansız kara araçlarımızda hafif sınıfta 7 farklı konfigürasyonda 100'ün üzerinde araç teslimatı, orta sınıfta üzerine silah takılabilen 4 farklı konfigürasyonda araç teslimatı gerçekleştirilmiştir.

2021'de savunma sanayimiz motor teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen 1500 beygirlik ilk motorumuz Batu'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır. Hafif zırhlı muharebe araçları ve ağır zırhlı araçlar ile Fırtına obüsleri için 1000 beygirlik motorumuz Utku başarıyla çalıştırılmıştır. Savunma sanayi ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika'da yaygın şekilde kullanılmaktadır."

Gelecek yıla dönük planlamalara ilişkin bilgi veren Oktay, "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak. Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 2. Denizaltı havuza çekilecek. Zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığına 2022 yılı için toplam 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü söyledi.

"MİT birçok bölgede önemli çalışmalara imza attı"

"Gurur vesilesi kurumlarımızın başında gelen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gücünü meydana getiren unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve sorumluluğunu yerine getirmektedir." diyen Oktay, MİT'in, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede devlet politikası doğrultusunda milli çıkarları koruyan, sahadaki dengelerin ülke lehine şekillenmesini sağlayan önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Terörle mücadeleye değinen Oktay, şunları kaydetti:

"PKK/KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DEAŞ'ın eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir.

Teşkilat, birçok casus yazılımı teknoloji alanında ileri olan pek çok ülkeden daha önce tespit edebilir bir seviyeye ulaşmış, kritik kurumlarımızın sistemlerinin korunması noktasında önemli çalışmalar yürütmüştür. Önümüzdeki dönemde Teşkilat, teknik kabiliyetlerini çok daha yüksek seviyelere çıkarak, devletimizin güvenliğinin ve istikrarının korunmasında güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir."

Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2022 yılı için toplam 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü ifade etti.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, görev alanına giren konular hakkında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz ettiğini, stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırladığını belirten Oktay, ayrıca Genel Sekreterliğin, NATO kapsamında görev alanıyla ilgili çalışmaları yürüttüğünü ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ni hazırladığını belirtti.

Oktay, MGK Genel Sekreterliğinin 2022 yılı bütçe teklifi ödenek tutarının 55 milyon 520 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.