Cumhurbaşkanlığının 43 sayılı yeni kararnamesinin hedefi ne? Uzmanlar değerlendiriyor
35 dakika önce
7 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, "Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlayan” 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
Resmi Gazete'de 7 Ağustos tarihinde yayımlanan, "Hazinenin Cumhurbaşkanı
kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlayan" 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
, kapsamı, hedefi ve hangi kriterlere göre uygulanacağına dair birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
Yapılan eleştirilerin başında, bu kararname ile serbest piyasa ekonomisinden kamu ekonomisine dönüldüğü geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:29
Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için evini güllerle donattı Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)