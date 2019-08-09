Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığının 43 sayılı yeni kararnamesinin hedefi ne? Uzmanlar değerlendiriyor
Son Dakika Dünya Haber

Cumhurbaşkanlığının 43 sayılı yeni kararnamesinin hedefi ne? Uzmanlar değerlendiriyor

35 dakika önce

7 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, "Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlayan” 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanlığının 43 sayılı yeni kararnamesinin hedefi ne? Uzmanlar değerlendiriyor, System.String[]
Resmi Gazete'de 7 Ağustos tarihinde yayımlanan, "Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlayan" 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kapsamı, hedefi ve hangi kriterlere göre uygulanacağına dair birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Yapılan eleştirilerin başında, bu kararname ile serbest piyasa ekonomisinden kamu ekonomisine dönüldüğü geliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için evini güllerle donattı
Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığının 43 sayılı yeni kararnamesinin hedefi ne? Uzmanlar değerlendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]