Cumhurbaşkanlığının "Staj Seferberliği Programı"nı OECD örnek uygulama gösterdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan "Staj Seferberliği Programı" OECD raporunda tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi koordinasyonunda bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik olarak "Staj Seferberliği Programı" başlatılmıştı. Başlatılan proje, OECD'nin "Gençler, Güven ve Nesillerarası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu" başlıklı raporunda gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterildi.

"ÖRGÜN EĞİTİM VEREN LİSANS PROGRAMLARINDA SON SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI TANINDI"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerimizin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmaları bir gereklilik. Ancak bu yıl, Covid-19 salgını nedeni ile öğrencilerimizin staj imkanı bulmakta zorlandığı görülmektedir. Bu kapsamda, 'staj mezuniyetine engel olmasın' düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınmıştır" ifadelerine yer verildi.

PROJE KAPSAMINDA 231 İŞVERENİN KATILIMIYLA 14 BİN 115 ÖĞRENCİYE STAJ TEKLİFİ GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 14 binin üzerinde üniversite öğrencisine staj teklifi gönderildiği belirtilen açıklamada, "Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Proje kapsamında bugüne kadar, kamu ve özel sektörden toplam 231 işverenin katılımıyla 14 bin 115 öğrenciye staj teklifi gönderilmiştir. Bu tekliflerden 4 bin 382'si öğrencilerimiz tarafından kabul edilmiştir. Bu yıl başarı ile sürdürülen projenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2021 yılında tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak, kamudaki staj başvurularının tümünün Staj Seferberliği Projesi ile alınmasına karar verilmiştir. Staj Seferberliği Projesi yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilmektedir. Proje; bir yandan yurt içinde önemli projelere imza atarak gençlerimize staj ve istihdam olanakları sağlayan, diğer yandan önemli uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın örnek uygulaması olarak OECD tarafından diğer ülkelere tanıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"STAJ SEFERBERLİK PROGRAMI 49 ÜLKENİN KATKI VERDİĞİ OECD RAPORUNDA ÖRNEK UYGULAMA OLARAK GÖSTERİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından proje hakkında yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, kamu yönetişimi ve istihdamı alanında sürdürülen uluslararası çalışmalara uyum sağlamak, diğer ülkelerle teknik konularda fikir alışverişinde bulunmak ve ülkemizdeki başarılı uygulamaları uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla OECD'nin 'Kamu Yönetişimi, İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler ve Eğitim Politikaları Komiteleri'ne ülkemizi temsilen dahil olmuştur. Ofis; bu Komite tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere aktif katılım sağlayarak, bu alandaki politika uygulamalarına dair tartışmalara müdahil olmakta ve oluşturulan araştırma raporları ile politika metinlerine görüş ve öneri sunmaktadır. Bu kapsamda, OECD bünyesindeki 37 üye ülke, 1 aday ülke, 5 partner ülke ve 6 üye olmayan ülke olmak üzere toplam 49 ülkenin katkı verdiği, 'Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations' (Gençler, Güven ve Nesillerarası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu) başlıklı OECD raporunda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin başarıyla sürdürdüğü 'Staj Seferberliği Programı' gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilerek raporda tanıtılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, OECD nezdinde sürdürülen 'kanıta ve veriye dayalı politika yapımı' çalışmalarına yoğun katkı sunmakta, ilgili alt komitelerin önemli paydaşları arasında yer alarak ve bu alandaki tecrübe ve çalışmalarını söz konusu platformlarda paylaşmaya devam etmektedir."

