Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi Tamamlanıyor

Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi Tamamlanıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu tamamlanıyor.

Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi Tamamlanıyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu tamamlanıyor.

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandıracağı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu inşaatında sona yaklaşıyor. Projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projeyi tamamlama aşamasına geldiklerini kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Mahallemizde vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda yapımına Haziran ayında başladığımız Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu projemizde sona yaklaşıyoruz. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hizmete açacağız. Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun faaliyete geçmesiyle bölgede çok önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:22 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yunusemre, Güncel
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