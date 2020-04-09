Cumhuriyet altını 2,365 liraya yükseldi

Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 lirayı gördükten sonra, 2,365 liraya, 362 lirayı gören gram altın da 359 liraya çekildi.

Küresel emtia piyasalarında bir ons altının fiyatı 1,680 dolar ya da 1,553 euro ile yedi yılın zirvesine çıktı.

Emtia piyasalarının yakından izlediği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun toplantısı öncesinde Brent petrol iki hafta aradan sonra yeniden 35 doların üzerine çıktı.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.24 artışla 35.74 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 6.17 artışla 32.70 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.69 artışla 15.36 dolardan,

altın, yüzde 1.92 artışla 1,677.26 dolardan,

bakır, yüzde 0.03 düşüşle 5,022.50 dolardan,

platin, yüzde 1.36 artışla 743.64 dolardan,

paladyum yüzde 0.15 düşüşle 2,168.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 359 liradan, çeyrek altın 592 liradan, Cumhuriyet altını da 2,365 liradan satılıyor.