Cumhuriyet altını 2,378 lira, gram altın 363 lira

İç piyasada ise gram altın 363 liradan, çeyrek altın 595 liradan, Cumhuriyet altını da 2,378 liradan satılıyor.

Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 liraya, gram altın da 363 liraya yükseldi.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu