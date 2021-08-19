Cumhuriyet aşığı bisikletçi zafere pedal çevirecek - Son Dakika

100. Yılı anısına Bornova'dan Duatepe'ye

Kotluk, Sakarya Meydan Savaşı'nın 100. Yılı'nda, Kurtuluş Savaşı'nın sembol alanlarından olan Balkahve'de aldığı Ayyıldızlı Türk Bayrağı'nı Ankara'daki Duatepe Anıtı'na dikecek.

44 yaşındaki bisikletçi Orhat Kotluk, Sakarya Meydan Savaşı'nın 100. Yılı kapsamında Bornova Belediyesi'ne ait Ata Anı Evi'nin de bulunduğu Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünden yola çıktı. Kotluk, Başkent Ankara'daki Duatepe Anıtı'na dikeceği Türk Bayrağı'nı Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'den teslim aldı. Atatürk ve Cumhuriyet aşığı bisikletçi, 7 gün sürecek yolculuğu boyunca 620 kilometre pedal çevirecek.

Şehitler anısına

2005 yılından beri Türkiye'nin farklı coğrafyalarına vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz anısına pedal çevirdiğini söyleyen Orhan Kotluk, "Bu yolculuğumun sonunda da Atamıza ve silah arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunmak adına için şanlı bayrağımızı göndere çekip, Anıtkabir'i ziyaret edeceğim. Bu yolculuğuma başlarken bana destek olan Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bisikletçi Orhan Kotluk'u Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünden yolcu eden Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, "Bu kutsal görev için şanlı bayrağımızı kendisine teslim ettik. Orhan Kotluk gibi insanlar olduğu sürece Cumhuriyetimiz her zaman dimdik ayakta kalacaktır" diye konuştu.