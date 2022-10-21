Gazeteciye saldıran Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi - Son Dakika
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Gazeteciye saldıran Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

21.10.2022 22:34

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışmış, koruması olduğu öne sürülen kişi ise Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt hakkında 'kasten yaralama', 'alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, 6 Ağustos'ta bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda Gazeteci Latif Şimşek ve DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında Enginyurt'un, Şimşek'e sinkaf ettiği, bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle 'alenen hakaret' suçunu işlediği belirtilen fezlekede, Enginyurt'un müştekiye karşı yürüyerek, elinden tutup bırakmayarak ve 'seni yaşatmam' şeklindeki söylemi, 'tehdit' suçunu, Şimşek'in kollarından ve ellerinden tutup sıkarak müessir fiil uygulamak suretiyle de 'kasten yaralama' suçunu işlediği vurgulandı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclis'in dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27'nci Dönem Milletvekili Enginyurt hakkında Anayasanın 83'üncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gazeteciye saldıran Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteciye saldıran Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi - Son Dakika
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