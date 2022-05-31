Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu - Son Dakika
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Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu

31.05.2022 23:00

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın işyerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını bildirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın 19 Şubat'ta iş yerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yürütülen soruşturmanın, tüm iddialar titizlikle değerlendirilerek sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. hakkında 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından, tutuklu şüpheliler E.K. ve B.P. hakkında 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarına Azmettirme' suçlarından, tutuklu şüpheliler H.E.Ç., F.Y., R.S. ve E.Y. hakkında 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek Suçuna Yardım ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından, tutuklu Şüpheliler C.Y., K.Y. ve Ö.T. hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında 'Suç Delillerini Gizleme' suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açılmıştır. Şüpheliler E.O., K.Y., S.Ö., S.Y., M.P., C.Y., S.Y., T.T., S.N.B., D.İ., T.U., U.Ö. ve B.K. hakkında 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek Suçuna Yardım, Suçluyu Kayırma ve Suç Delillerini Gizleme' suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Şüpheli 6 kişi hakkında yürütülen soruşturma evrakı tefrik edilerek soruşturmaya devam edilmesi kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu
Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu
Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu
Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu
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Kaynak: İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhalefet, Kocaeli, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Güngör Arslan cinayetinde 14 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu - Son Dakika


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