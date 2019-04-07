Cumhuriyet Başsavcılığı Karara İtiraz Etti, 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde cinayet davasında adliyeye sevk edilen baba-oğul adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde cinayet davasında adliyeye sevk edilen baba-oğul adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine emekli polis olan baba tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İshaklı Mahallesi Huzur
3. Sokak'ta 2 gün önce saat 19.00 sıralarında iddiaya göre evde yaşanan tartışma sonucunda silahla vurularak hayatını kaybeden Mert A.'nın (25) davasında şüpheli olarak adliyeye sevk edilen emekli polis Ahmet A. ve küçük oğlu E.T.M.A. (19) çıkarıldıkları Bafra Adliyesi
'nde savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan E.T.M.A. ve kendine bakamayacak durumda olan ALS hastası babası, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak emekli polis olan Ahmet A.'nın 12 yaşındaki oğlu M.A.'nın ifadesinde cinayeti babasının işlediğini söylemesi üzerine olayın seyri değişti. Karara itiraz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emekli polis Ahmet A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Büro
ekipleri tarafından evinde tekrar gözaltına alınan Ahmet A., işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
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