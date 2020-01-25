Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama

6 saat önce

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' başlığı ile yer alan haberi yalanladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama, System.String[]

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' başlığı ile yer alan haberi yalanladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, hükümlü M.A.'nın infaz koruma memurlarına hakaret etmesi üzerine 3 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü M.A.'nın, ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmesinde infaz koruma memurlarına hakaret etmesi üzerine görüşmenin sistem üzerinden sonlandırıldığı belirtildi. M.A.'nın kendisini odasına götüren görevlilere de hakaret etmesi üzerine hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile kendisine, 3 gün disiplin hapsi cezası verildiği, hükümlünün itirazı üzerine Kırıkkale İnfaz Hakimliği'nin kararı ile disiplin hapsi cezasının onaylandığı, hükümlünün İnfaz Hakimliği kararına itiraz ettiği, disiplin hapsi cezasının henüz kesinleşmeyip itiraz kanun yolu aşamasında bulunduğu hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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