Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanları 19 Kişi,...

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 19 kişi, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 2 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı 5 kişi olmak üzere toplamda 26 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında gözaltı emri verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 19 kişi, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 2 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı 5 kişi olmak üzere toplamda 26 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında gözaltı emri verildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 19 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ANKARA

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