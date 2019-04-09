Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanları 19 Kişi,...
11 dakika önce
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 19 kişi, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 2 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı 5 kişi olmak üzere toplamda 26 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında gözaltı emri verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 19 kişi, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 2 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı 5 kişi olmak üzere toplamda 26 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında gözaltı emri verildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 19 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:32 Kaynak: İHA
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