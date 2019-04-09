Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanları 19 Kişi,...

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanları 19 Kişi,...

11 dakika önce

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 19 kişi, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 2 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı 5 kişi olmak üzere toplamda 26 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında gözaltı emri verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanları 19 Kişi,..., System.String[]
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 19 kişi, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı 2 kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı 5 kişi olmak üzere toplamda 26 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında gözaltı emri verildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 19 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:43:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri ile Özel Sağlık Çalışanları 19 Kişi,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]