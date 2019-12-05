Cumhuriyet Başsavcılığından Ceren Özdemir'in katil zanlısına ilişkin açıklama

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a, 2005 yılında işlemiş olduğu "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in, 3 Aralık'ta saat 19.35 sıralarında Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö.A'nın, 4 Aralık saat 16.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Altınordu ilçesinde, olayda kullandığı suç aletiyle yakalandığını belirtti.

Şüphelinin, kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar ettiğini anımsatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Şüpheliye, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15 Ağustos 2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır."

Aktaş, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumlarının, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlar olduğunu kaydederek, "Hükümlünün 1 Aralık 2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.