Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir"

20.03.2022 14:55
Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir"

Antalya'da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir olayıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı bir açıklamada bulunuldu.

Antalya'da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir olayıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı bir açıklamada bulunuldu. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ölüm nedeni otopsi raporu çıktıktan sonra belirlenecek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir'in (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili T. B. isimli şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsisi yapılan genç kızın cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir"

Nuray Demir'in ölümüyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir şüpheli gözaltına alındı, cesedi üzerinde otopsi yapıldı, ölüm nedeni otopsi raporu çıktıktan sonra belirlenecek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı

Cumhuriyet, Antalya, Otopsi, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: 'Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir' - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:41 Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da son ekonomi bakanı olan Payenda ABD'de Uber şoförü oldu
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 15:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Başsavcılığından 'Nuray Demir' açıklaması: "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement