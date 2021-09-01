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Cumhuriyet Başsavcısı Akın: "Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz" - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcısı Akın: "Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz"

01.09.2021 13:49
Cumhuriyet Başsavcısı Akın:

Kayseri'de 2021-2022 adli yılı açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Pandeminin etkisinde olmamıza rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz" dedi.

Kayseri'de 2021-2022 adli yılı açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Pandeminin etkisinde olmamıza rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz" dedi.

Kayseri'de 2021-2022 adli yılı düzenlenen tören ile açıldı. Kayseri Adalet Sarayı önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Türkiye Cumhuriyetinin insana dokunan en önemli özelliklerinden birisi kuşkusuz Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen hukuk devleti olmasıdır. Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ve medeniyetimizin tasavvur ettiği kamil insana ulaşmanın yegane yolu dört başı mamur hukuk devleti inşası olacaktır. Hukuk devleti, bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, yönetimi hukuka bağlı kılan denetlenen, hukuki ve cezai uyuşmazlıkların bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde makul kılan bir sürede adil yargılama imkanı vererek hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Kayseri Adliyemiz ihtiyaçlara cevap veren modern binasında yeterli sayıda hakim- savcı ve personel ile Adalet Bakanlığımızın önümüzdeki süreçte tüm adliyelerde uygulamaya geçirmeyi planladığı ön büro ve mahkeme yönetim sistemi, arabuluculuk merkezi, uzlaştırma ve seri muhakeme büroları, toplumdaki kırılgan gruplara hizmet verecek adli görüş odaları ile Adli Destek ve Mağdur Hakları Müdürlüğümüz, ilki adliyemizde uygulamaya konulan büyük mahaller yeni icra modeli ile Kayseri ilimizde adalet hizmetini hızlı, etkin ve adil bir şekilde sunmaya devam etmektedir" dedi.

2020 yılında 3390 soruşturma evrakının uzlaştırıldığını söyleyen Akın, "Bütün dünyayı etkisi altına alan kovid-19 ile ilgili adliyemizde ve 7 ceza infaz kurumumuzda gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Pandemi, soruşturma ve yargılama faaliyetlerimizi aksatmamış, 2020 yılında bir süre bir kısım işlemlere ara verilmesine rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımızın yüzde 95 oranında, ceza ve hukuk mahkemelerimizin ise yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz. Yine 2020 yılında yüzde 92 oranla 3390 soruşturma evrakı uzlaştırma ile neticelendirilmiştir. Kişilerin masumiyeti ilkesini korumak amacıyla geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen ihbar ve şikayetlerin yüzde 12'si olan 7739 evrak, genel ve soyut nitelikte kabul edilerek ihbar kaydı üzerinden SYOK ile sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz da, "Adalet hakikaten mülkün temelidir. İlk staja başladığım zaman tüm duruşma salonlarında bu yazıyı görünce kendimce 'çok mu abartılıyor' diye düşündüm. 'Neden her duruşma salonunda bu yazı var' diye kendimce bir fikir jimnastiği yapmıştım. Daha sonra mesleğe başlayınca fark ettim ki adalet gerçekten mülkün temelidir. Adalet olmadan olmuyor. İddia makamında bizler, savunma makamında avukat meslektaşlarımız, karar merciinde hakimlerimiz ve mahkeme başkanlarımız ile birlikte inşallah bize bağlı olan Kayserimiz, Yozgat'ımız, Sivas'ımız ve diğer illerimiz ile birlikte bu süreci hep beraber yürüteceğiz. Temel mantığımız, temel ilkemiz tüm hakim- savcılarımız ile beraber bu yönde olacak" diye konuştu.

Baro Başkanı Cavit Dursun ise, "Konuşan, düşünen, araştıran beyinlerden korkulmamalıdır. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesi binlerce yıllık insanlık tarihinin ortak mirası olan ilkeler hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Orta Asya'dan günümüze kadar gelen süreç içerisinde ne zaman adalete, hakka, vicdana uyduysak çok müreffeh toplumlar, çok güçlü devletler ve imparatorluklar kurmuşuz. Ne zaman ki adaleti, yargıyı, hukuku birincil önceliğimiz olmaktan çıkarttığımız zaman bu imparatorluklarımız çöküşe geçmiştir. Çok şükür ki Cumhuriyetimizi bize kazandırdığı çok kıymetli değerler ve kurucu felsefeye sahibiz. İşte burada hiç biri birbirinin alternatifi değildir. Hepsi birbirinin tamamlayanı ve bütünleyenleridir. Milli değerlerimiz, manevi değerlerimiz ve insanlığın ortak mirası olan adalet anlayışına, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine gerçekten inanarak ve uygulayarak ulaşacağız. Ben 2021-2022 adli yılının ülkemiz için, yargı için, halkımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Cumhuriyet Başsavcısı Akın: Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz
Cumhuriyet Başsavcısı Akın: Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz
Cumhuriyet Başsavcısı Akın: Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz
Cumhuriyet Başsavcısı Akın: Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz

Cumhuriyet, Kayseri, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Başsavcısı Akın: 'Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyet Başsavcısı Akın: "Pandemiye rağmen ceza ve hukuk mahkemelerimizin yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını görüyoruz" - Son Dakika
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