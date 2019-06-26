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Cumhuriyet Başsavcısı Balık'tan duygulandıran veda

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, yazdığı duygu dolu satırlarla kente veda etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Balık'tan duygulandıran veda, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, yazdığı duygu dolu satırlarla kente veda etti.

Hakkari'de görev yaptığı süre boyunca sürekli protokol üyeleri ile halkla iç içe olan ve yöre halkı tarafından sevilen ve sayılan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, yazdığı duygu dolu satırlarla Hakkari halkına veda etti.

Başsavcı Balık'ın yazdığı o satırlar ise şöyle:

"Eveetttt!!! Dile gelen sözler söylendi... Gelirken ne idik, dönerken ne olduk, muhasebe yapıldı... Dönüş bileti alındı... Yaradan'ın varlığına bir kez daha iman etmemize vesile olan ihtişamlı dağlar ve tevazunun simgesi ters laleler diyarı, vatanımın nazlı toprağı, acıların coğrafyası Hakkari!!! Hamdık, pişip yanmayı dilerken iyi bir okul dedi kimileri senin için... Tastamam iki yıl sürdü serüven... Ezan ve bayrak uğruna 137 vatan evladını sonsuzluğa uğurladık Sümbül'ün heybetli gölgesinde... Vakur duruşlu analar, evlatlar, bacılar gördük gözyaşlarını içine akıtan... Hepsinin hayallerini düşündük titreyerek senin karlı ayazında... Hayallerine üzülsek de ahiretlerine sevinip içten içe tebessüm ettik... Adalet uğruna verilen savaşta bir nebze olsun katkımız olduysa, hukuk adına bir gönüle girebildiysek, bir yudum su serpebildiysek kuruyan canlara ne mutlu bize... Güzel tesadüflerin yer aldığı sayısız dostluklar, kardeşler, meslektaşlar edindim sayende, aynı kaptan yemek yediğim, omuz omuza yer aldığım, barındırdığın güzel yürekli insanlar için şükranlar sana Hakkari!!! Bizi senle bir kez daha var eden, sana getiren, yüzümüzün akıyla ayrıldığımızı düşündüren kainatın ve sonsuzluğun yegane sahibi Yüce Allah'a sayısız hamd olsun... Hoşçakal Hakkari!!! Ezan susmasın, bayrak inmesin bedeninden... Hakkari'de kalan vatan yürekliler en eminine emanetsiniz!!! Üzülme vatan; sen çağır biz gene geliriz." - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
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