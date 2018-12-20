Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'ndan Başkan Bulutlar'a Ziyaret

Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'ndan Başkan Bulutlar'a Ziyaret

1 saat önce

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Burhan Bölükbaşı, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a iade-i ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'ndan Başkan Bulutlar'a Ziyaret, System.String[]
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Burhan Bölükbaşı, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a iade-i ziyarette bulundu.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, geçtiğimiz günlerde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Burhan Bölükbaşı'nı ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar dilerken, Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'da Başkan Bulutlar'a iade-i ziyarette bulundu.

Bölükbaşı, "Sağ olsunlar Belediye Başkanımız bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Bugün de bizleri ağırlıyorlar. Kendisine ve ekibine göstermiş olduğu nezaketten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Bulutlar da kendisine teşekkür ederek, "Böylesine güzel insanların böylesi önemli görevlerde yer almasından her daim gurur duyduk. Başsavcımıza başarılı çalışmalar diliyor, ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra ikili baş başa bir süre fikir alışverişinde bulunmalarını ardından Başkan Bulutlar, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin de kursiyerler tarafından işlenen Oltu taşı tespih Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'na hediye etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:30 Kaynak: İHA

Başsavcı, Orhan Bulutlar, Erzurum, Yaşam
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