Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'ndan Başkan Bulutlar'a Ziyaret

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
görevine atanan Başsavcı Burhan Bölükbaşı, Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar'a iade-i ziyarette bulundu.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar
, geçtiğimiz günlerde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
'na atanan Burhan Bölükbaşı'nı ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar dilerken, Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'da Başkan Bulutlar'a iade-i ziyarette bulundu.
Bölükbaşı, "Sağ olsunlar Belediye Başkanımız bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Bugün de bizleri ağırlıyorlar. Kendisine ve ekibine göstermiş olduğu nezaketten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Bulutlar
da kendisine teşekkür ederek, "Böylesine güzel insanların böylesi önemli görevlerde yer almasından her daim gurur duyduk. Başsavcımıza başarılı çalışmalar diliyor, ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra ikili baş başa bir süre fikir alışverişinde bulunmalarını ardından Başkan Bulutlar, Recep Tayyip Erdoğan
Kültür Merkezin de kursiyerler tarafından işlenen Oltu
taşı tespih Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'na hediye etti. - ERZURUM