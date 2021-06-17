Cumhuriyet Başsavcısı Çepni ve Savcı Sandal için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görev yapan ve tayinleri çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ve Savcı Batuhan Sandal'a veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesine göre görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ve savcı Batuhan Sandal onuruna bir otelde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Hasan Yaman, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Adalet Komisyon Başkanı Muhammet Göktaş, Eskişehir Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Serkan Aktay, Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan Bozdemir, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Hasan Yaman, Başsavcı ile kısa bir süre çalışmış olmalarına rağmen aralarında güzel bir dostluk oluştuğunu belirterek başsavcı ve savcıya yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, "Nerede görev yaparsak yapalım, nerede çalışırsak çalışalım, en nihayetinde söylediğimiz tek bir şey var, kiminle çalıştığımız, nerede çalıştığımızdan çok daha önemli. Bozüyük'ü o yüzden güzel insanların diyarı olarak anacağız inşallah" diyerek 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da tayin sebebi ile Bozüyük'ten ayrılacak olan başsavcı ve savcıya yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sayın Başsavcımızın ve savcımızın aileleri ile birlikte yolları açık olsun. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu kısa süreçte bizde görev süremiz içerisinde 2. başsavcımızla birlikte görev yaptık. İsterdik, dilerdik ki gönülden dostluk kurduğumuz başsavcımız, savcımız daha bizimle birlikte olsunlar. Ama ne yapalım, yolları açık olsun" dedi.

Programda daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ve Savcı Batuhan Sandal'a anı plaketleri takdim edildi. - BİLECİK