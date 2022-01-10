Cumhuriyet Başsavcısı İnal "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yayımladığı mesajla basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Mesajında "Çalışan Gazeteciler Günü"nün 10 Ocak 1961'de 212 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği gün olduğunu hatırlatan İnal, bu özel günün yıl dönümünde basın mensuplarının sevinç ve gururunu paylaştığını bildirdi.

İnal, basın mensuplarının doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla bireyin haber alma hakkını sağlayan, kamuoyunu bilgilendiren, toplumsal yapının ve kamu kurumlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Basın kurumlarının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade eden İnal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını zaman mefhumu gözetmeden her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveri ile sürdüren basın mensuplarımızın gösterdikleri gayret takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle basına emek ve gönül vermiş, bu yolda emek sarf eden tüm basın çalışanlarının gününü kutluyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum."