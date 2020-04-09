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Cumhuriyet Başsavcısı İnal'dan, "Polis Haftası" mesajı
29 dakika önce
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başsavcı İnal, mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren başta Antalya Emniyet Müdürlüğü mensupları olmak üzere tüm polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutlar, başarılarının devamını dilerim."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:18 Kaynak: AA
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