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Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç'a teşekkür ziyareti

47 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Müdürü ve öğrencileri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç'u ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Müdürü ve öğrencileri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç'u ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında yükümlüler tarafından Tekirdağ'da okulların temizlik, boya ve bakım işleri yapıldı.

Okul Müdürü Fatma Çelik Dinç ile öğrencilerden Yeşim Trak ve Ayberk Eşmi, Karakoç'u ziyaret edip çiçek takdim etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç da öğrencilere kitap hediye etti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, yaptığı açıklamada, tatil dönemlerinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak okullarda boya, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını ve ihtiyaç olması halinde çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

Karakoç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün sosyal sorumluk projeleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa Adalet Ormanı oluşturduğunu ve Temiz Çevre Projesi kapsamında da Tekirdağ Atatürk Ormanı mesire alanında çevre temizliği ve orman bakımı çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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